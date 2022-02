Angelina Jolie vende Chateau Miraval: Brad Pitt le fa causa

A sei anni dalla loro separazione, Brad Pitt e Angelina Jolie non riescono ancora a scrivere la parola ‘fine’ al loro rapporto. Dopo le liti per la gestione dei figli, adesso nuovo motivo del contendere è Chateau Miraval. La famosa azienda vinicola, è stata acquistata dai due attori per circa 23 milioni di dollari, a Torrens, nel 2008, ed è stata anche la location del loro matrimonio nel 2014.

L’accordo stipulato con l’acquisto della proprietà, prevedeva che né Pitt né la Jolie, avrebbero potuto vendere la propria quota senza il consenso dell’altro. Da qui la rabbia di Pitt: la Jolie ha venduto la sua parte al miliardario russo Yuri Shefler, senza informare l’ex marito.

Nel corso degli anni, Pitt avrebbe investito tempo e denaro nell’azienda vinicola, trasformandola in uno dei fiori all’occhiello del territorio per la produzione di champagne. Insomma un business milionario dal valore anche affettivo per l’interprete di ‘Seven’, che ora però, rischia di vacillare per colpa del nuovo compratore. Per questo, l’attore ha deciso di chiamare in causa la Jolie sperando che il tribunale annulli la vendita.