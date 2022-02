Ermal Meta ha il covid e annuncia il rinvio del tour: “Sono davvero molto dispiaciuto”

“Non avrei mai voluto fare questo video né tantomeno postarlo”. Inizia così l’annuncio su Instagram di Ermal Meta costretto a rinviare il tour a causa del covid. Il cantante ha spiegato di essere ancora positivo e di non aver potuto fare le prove. Prima di lui anche altri membri del suo staff sono stati colpiti dal virus e questo ha rallentato tutto fino ad arrivare alla decisione sofferta di rinviare i live. La tournée, che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio con la data zero di Jesolo, verrà interamente riprogrammata per la primavera 2023.

“Mi sento male. Sono veramente dispiaciuto” ha detto Ermal Meta, particolarmente affranto, rivolgendosi ai fan. “Vi prometto che questa estate farò di tutto per essere in giro e fare dei concerti”.