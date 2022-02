Eurovision 2022, stasera sapremo chi sarà ‘la voce’ di San Marino

Cresce l’attesa per la nuova edizione di ‘Una voce per San Marino’. Il vincitore del concorso canoro, infatti, che si svolgerà questa sera al teatro Nuova Dogana, avrà accesso diretto all’Eurovision Song Contest come rappresentante del Titano.

‘Una voce per San Marino’, 19 i concorrenti per la finale

A sfidarsi saranno 19 concorrenti: i nove finalisti della categoria ‘emergenti’ e i ‘big’ Achille Lauro, Alessandro Coli con il DJ turco Burak Yeter, Cristina Ramos, Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus e Alberto Fortis, e Fabry & Labiuse Feat. i Miodio (primi partecipanti per San Marino all’Eurovision Song Contest del 2008). Super ospite della serata sarà Al Bano.

L’appuntamento, presentato dall’artista italo eritrea Senhit e da Jonathan Kashanian, sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (e visibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat al canale 93, su Sky al canale 520, e in streaming sul sito della TV).