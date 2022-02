Da Garrix a Marshmello: annunciati i primi artisti del Balaton Sound 2022

Il Balaton Sound, uno dei più grandi e colorati festival all’aperto di musica elettronica in Europa, è pronto a tornare con i migliori artisti e DJ del mondo tra pop ed elettronica. Dal 29 giugno al 2 luglio, grandi headliner come Martin Garrix, Marshmello, Alesso, Becky Hill e altri illumineranno la costa del Lago Balaton con le loro hit più famose, per un evento indimenticabile. Situato sul soleggiato e incantevole Lago Balaton in Ungheria, il Balaton Sound tornerà con alcuni dei più grandi nomi al mondo nel panorama della musica elettronica.

L’evento musicale ospiterà artisti primi in classifica come Alesso e Becky Hill, oltre al pluripremiato Martin Garrix. In più, Marshmello, Jonas Blue e Robin Schulz sono tra i DJ aggiunti alla prima line-up di talenti che renderanno il Balaton Sound la più grande beach party di musica elettronica in Europa. Le numerose venue del Festival sono tutte organizzate intorno al meraviglioso lago. Un paradiso di cibo e vino, l’area del lago è circondata dai migliori vigneti dell’Ungheria.

Le aree VIP soddisferanno ogni esigenza, dai massaggi e una lounge make-up fino a drink freschi, insieme a party esclusivi e show a sorpresa da non perdere. Il festival di quest’anno offrirà quattro nuove aree VIP tra cui un Main Stage VIP Area rinnovato e la VIP Shore.