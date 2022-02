Un sabato notte infuocato per gli inquilini del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della festa a tema ‘Wild’, Soleil, Delia e Alex sono stati protagonisti di un forte scontro che si è protratto fino a mattina inoltrata.

A far scatenare la lite, un bacio appassionato tra Soleil e Delia.

Ma cosa è successo?

Nel corso del pomeriggio, i coniugi Belli si sono avvicinati a Soleil, chiedendole di tornare a coltivare l’amicizia con Alex. Al rifiuto dell’influencer, tra i tre i rapporto si è freddato, fino ad ignorarsi per tutto il giorno.

Nel corso della festa a tema, Delia e Soleil hanno parlato di ‘bad vibes’ e, entrambe un po’ alticce per l’alcol, hanno deciso di cancellare le ‘energie negative’ baciandosi.

La scena è stata vista anche da Alex, che si è avvicinato alle due in cerca di una riappacificazione con Soleil.

Ma la pace sembra ben lontana.

I due hanno invece iniziato a litigare pesantemente, e mentre Soleil cercava di andarsene è stata trattenuta da Delia e Alex, che cercavano di trovare un punto di incontro con lei.

Sono volate parole grosse, e dopo una discussione in sauna, i tre si sono spostati sotto le docce, dove la lite è degenerata arrivando al punto di rottura definitivo.

Da una parte Alex e Delia che hanno raggiunto il loro scopo, dall’altra Soleil. Non lucida, emotivamente esasperata, sull’orlo di una crisi di nervi. Questo programma non può ridurre una persona in queste condizioni.#gfvip #solearmy pic.twitter.com/Ok4CqV24RX