Rocco Hunt posticipa ‘Libertà + Rivoluzione Tour’: ecco le nuove date

È posticipato a maggio il ‘Libertà + Rivoluzione Tour’ di Rocco Hunt. La tourneè, inizialmente prevista a partire dal 4 marzo da Milano, verrà interamente riprogrammata a causa delle vigenti norme ministeriali restrittive anti-Covid 19.

I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

Queste le nuove date:

10 e 11 maggio – Pala Partenope di NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo)

14 maggio – Teatro Team di BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno)

16 maggio – Teatro Europauditorium di BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon)

18 giugno – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live))

22 giugno – Carroponte di MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique)

11 ottobre – Tuscany Hall di FIRENZE (recupero dell’11 aprile)

14 ottobre – Gran Teatro Geox di PADOVA (recupero del 7 aprile)

18 ottobre – Teatro Concordia di TORINO (recupero del 4 aprile)

23 ottobre – Teatro Dis_Play di BRESCIA (recupero del 14 aprile)

A partire dalle ore 16.00 di lunedì 7 marzo 2022, i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli di BARI (Demodè di Modugno), BOLOGNA (Estragon) , ROMA (Atlantico Live) dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/rocco-hunt-2022

I detentori dei biglietti per tutte le altre date non dovranno fare alcuna procedura di registrazione e potranno accedere allo show con il titolo di accesso già in loro possesso.