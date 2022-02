Tg Diregiovani – Edizione del 22 febbraio

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

IRAMA TORNA CON IL NUOVO ALBUM

Sfera Ebbasta, Gué, Rkomi e non solo. Sono questi i nomi che accompagneranno Irama nel viaggio del suo nuovo disco, ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’, in uscita il 25 febbraio e anticipato dal singolo sanremese ‘Ovunque sarai’. Nella lista delle collaborazioni anche Shablo, Lazza, il francese Willy William e l’artista afroitaliana Epoque. Irama presenterà il suo nuovo album dal vivo ad aprile, con tre concerti previsti a Roma, Napoli e Milano, dopo uno stop di due anni dai live.

‘LOL 2’, L’INTERVISTA A MAGO FOREST E ALICE MANGIONE

Prendete fiato, riscaldate anche il più piccolo muscolo del corpo perché ci sarà ancora una volta da ridere. Dal 24 febbraio su Prime Video torna ‘LOL: chi ride è fuori’ con la seconda stagione. Abbiamo incontrato Alice Mangione e il Mago Forest, tra i protagonisti di questa edizione condotta da Fedez e Frank Matano: ecco che cosa ci hanno raccontato i due comici.

‘BELFAST’, DAL 24 FEBBRAIO AL CINEMA

Kenneth Branagh nel suo straordinario film ‘Belfast’ – candidato a 7 premi Oscar – ripercorre la sua infanzia nella Belfast degli Anni 60 animata dal conflitto civile nordirlandese. Il regista rivive le sue emozioni ed esperienze attraverso gli occhi di un bambino, interpretato dall’esordiente Jude Hill, e della sua amata famiglia: i genitori, interpretati da Jamie Dornan e Caitríona Balfe, e i nonni, interpretati da Judi Dench e Ciaran Hinds. Dal 24 febbraio al cinema con Universal Pictures, la pellicola è un magnifico ritratto della forza della famiglia, dei sogni e dell’amore che non conosce diversità.

GEMITAIZ ANNUNCIA IL ‘SUMMER TOUR 2022’

Gemitaiz è pronto a tornare live in estate, calcando i maggiori palchi italiani. Il rapper ha annunciato le date di ‘Gemitaiz Summer Tour 2022’, che partirà il 18 giugno proprio dalla sua città, Roma. I biglietti per tutte le date sono disponibili in prevendita. I concerti estivi di Gemitaiz, durante cui sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, saranno l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, ‘QVC – Quello che vi consiglio vol. 9’, e non solo.

‘IL FILO INVISIBILE’, L’INTERVISTA A FRANCESCO GHEGHI

Due papà, interpretati da Filippo Timi e Francesco Scianna, e un figlio di 16 anni, interpretato da Francesco Gheghi, nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Marco Simon Puccioni porta sul grande schermo ‘Il filo invisibile’. Ispirato al vissuto familiare del regista, il film – in sala fino al 23 febbraio e dal 4 marzo su Netflix – racconta con ironia e spunti di riflessione le imperfezioni di una famiglia omogenitoriale in crisi alle prese con un figlio adolescente diviso tra l’amore e gli equivoci attorno alla sua sessualità. Abbiamo incontrato Francesco Gheghi: ecco che cosa ci ha raccontato.