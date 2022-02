GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha il Covid e rassicura i fan

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 ha visto un grande assente in studio: Manuel Bortuzzo.

Il gieffino è sempre stato presente in puntata, soprattutto per sostenere Lulù, con la quale proprio oggi festeggia 5 mesi.

In molti si sono chiesti il perché della sua assenza, sperando fosse dovuta ad una quarantena per rientrare in casa e riabracciare la sua compagna.

A togliere ogni dubbio è stato lo stesso Manuel, che tramite una storia su Instagram ha svelato il motivo della sua assenza: il Covid.

L’atleta ha spiegato di essere risultato positivo ieri mattina, ma ha anche tranquillizzato i fan sulle sue condizioni.

“Sto bene, ma per un po’ sarà assente purtroppo”.

Nonostante la situazione, Manuel non perde il suo lato romantico, specificando che “meglio ora che a metà marzo”, ovvero quando finirà il Grande Fratello Vip e potrà rivedere Lulù.