BTS – Permission to dance on stage, prevendite aperte nei cinema The Space

“Non ci serve il permesso per ballare…”

Sono aperte le prevendite dei biglietti di ‘BTS – PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL’, l’evento cinematografico e musicale dedicato alla band sudcoreana più famosa del mondo.

Uno show imperdibile, trasmesso in live viewing da Seul sabato 12 marzo nei cinema di tutto il mondo. La location del concerto sarà l’Olympic Stadium che accoglierà i BTS dopo due anni e mezzo dall’ultimo concerto nella capitale sudcoreana.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale The Space. Al momento, non tutti i cinema hanno confermato la proiezione.