‘Povero Gabbiano’ di Gianni Celeste è il nuovo tormentone di TikTok

Dopo la riscoperta planetaria di Bongo Cha Cha Cha, brano del 1959 di Caterina Valente, internet rispolvera un altro successo della musica italiana del passato.

Era il 1988 quando Gianni Celeste pubblicava “Tu comm’a me“, canzone neomelodica che oggi è tornata alla ribalta grazie a TikTok.

Conosciuto dal popolo del web con la frase del ritornello ‘Povero gabbiano’, il brano parla di un amore giunto al termine, paragonando lo stato d’animo del cantante ad un ‘povero gabbiano’ solitario su una scogliera.

Non è chiaro come la canzone sia tornata in voga. Fatto sta che dopo 34 anni dalla sua pubblicazione è diventata un vero tormentone su TikTok e sui social in generale.