Guendalina Tavassi, l’ex marito in carcere: “Mi ha picchiata”

Si torna a parlare della bufera tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. Quest’ultimo è finito in carcere colpevole di aver picchiato la Tavassi. A raccontare la vicenda è la showgirl sui social:

“I miei figli sono sempre stati presenti alle aggressioni, anche all’ultima, premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina. Lo hanno fatto davanti a mio figlio Sasy che li implorava di fermarsi. Nessuno viene arrestato così. Ad oggi nessuno finisce in galera così. Quindi se lui è finito in galera è perché io sono una ‘m’ che ho denunciato? Quindi quando muoiono le donne con i bambini dite poverina? La gente in galera ci va da sola per quello che ha fatto, per tutte le denunce ricevute per ciò che ha fatto. Nessuno si è inventato niente. Se tu violi la legge, la legge ti punisce. Questa persona aveva anche una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, le percosse, le minacce, gli inseguimenti e tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini. Loro sono traumatizzati”.