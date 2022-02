Amici 21, chi merita il serale? La classifica degli allievi

Sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5, parte l’atteso appuntamento con il serale di Amici 21.

Mentre la gara per un posto è ancora aperta, gli allievi sono stati chiamati a esprimere un giudizio su chi di loro meriti di accedere alla fase finale del talent.

Sono state così stilate due classifiche: la prima fatta dagli allievi che ancora non hanno un posto al Serale, la seconda da chi invece è stato già confermato.

La CLASSIFICA fatta dagli allievi non ancora al Serale

1. Luigi

2. LDA

3. Christian

4. Serena

5. John Erik

6. Crytical

7. Albe

8. Alice

9. Leonardo

10. Aisha

11. Nunzio

12. Calma

13. Gio Montana

La CLASSIFICA fatta dagli allievi già al Serale

1. Luigi

2. LDA

3. Serena

4. John Erik

5. Crytical

6. Christian

7. Aisha

8. Albe

9. Alice

10. Leonardo

11. Nunzio

12. Calma

13. Gio Montana