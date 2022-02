Johnny Depp, Oscar più vicino grazie al sostegno dei fan

Pur non essendo tra i candidati ‘ufficiali’, anche Johnny Depp potrebbe portare a casa un Oscar. Come? Grazie al sostegno dei suoi fan che con il nuovo regolamento approvato dall’Academy, potranno votare fino al 3 marzo il loro film/attore preferito attraverso gli hashtag #OscarFanFavorite e #Oscarcheermoment. Da quest’anno infatti, gli utenti potranno votare ‘da casa’ per le categorie ‘Favourite Movie’ e ‘Most Cheer-Worthy Movie Moment Ever’. Per farlo, ogni profilo potrà esprimere fino a venti voti al giorno.

Visto l’affetto dei fan che si stanno organizzando per far vincere il loro attore preferito, Depp ha buone possibilità di arrivare alla famosa statuetta dorata. La sua ‘volta buona’ potrebbe arrivare grazie alla recente interpretazione del fotografo William Eugene Smith nel nel film ‘Il caso di Minimata’, diretto da Andrew Levitas.

Il caso Minimata, il trailer