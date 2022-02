Maschere di Carnevale: i costumi più strani e divertenti

Il Carnevale si apre il 24 febbraio con il Giovedì grasso, dando il via a 6 giorni di festeggiamenti, tra maschere, coriandoli e stelle filanti, che si concluderanno il 1° marzo con il Martedì grasso.

L’occasione non è solo quella di far festa e mangiare chiacchiere, ma anche quella per trovare la maschera più originale e, perché no, anche divertente!

Ancora in dubbio su cosa indossare?

Se cerchi un costume per Carnevale che stupirà i tuoi amici, prova uno di questi… se ne hai coraggio!