Tennis, Zverev perde il controllo e prende a racchettate la sedia del giudice

E’ una brutta pagina sportiva quella firmata nella notte da Sascha Zverev. Il tennista tedesco, dopo aver perso l’incontro di doppio in coppia con l’amico Marcelo Melo, contro Glasspool-Heliovara, ha ripetutamente preso a racchettate la sedia del giudice arbitro. Un gesto che è costato allo sportivo l’espulsione dal torneo Atp di Acapulco. La scena ovviamente, ha già fatto il giro dei social e Zverev è finito nei trend.

Cosa è successo

A far innervosire più del dovuto il tennista, è stata probabilmente anche l’ora piuttosto tarda del match giocato la sera prima in singolare e terminato alle 4:54 del mattino (orario da record che ha battuto le 4:34 dell’incontro del 2008 agli Australian Open tra Hewitt e Baghdatis). Una condizione di riposo non proprio ottimale per Zverev, che forse ha inciso sulla sua perdita di controllo quando, sotto 6-8 al tiebreak decisivo con il collega Melo, una palla degli avversari che sembrava fuori e che lo stesso pubblico aveva giudicato fuori, è stata chiamata buona dall’arbitro. A quel punto Zverev ha chiesto che il giudice scendesse per controllare il segno ma la sua richiesta non è stata ascoltata. Poi, al termine dell’incontro, il gesto di rabbia.