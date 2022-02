Levante racconta i primi 10 giorni da mamma: “Un viaggio magico e potente”

A dieci giorni esatti dalla nascita della sua piccola Alma Futura, Levante torna al pianoforte. La cantautrice attraverso un post su Instagram racconta i suoi primi giorni da mamma, definendo la maternità “un viaggio magico e potente”.

Un percorso quello di Levante ‘mamma’, iniziato con un sorriso appena visto il test di gravidanza e nonostante la mancata “necessità di essere madre”. Ora tutto è diverso e nuovo e la piccola, avuta con il compagno Pietro Palumbo, le fa vedere la vita da una nuova prospettiva. “La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata”, ha scritto. “Ho sentito dire di tutto sulla maternità (condizione individuale in cui ogni caso non è paragonabile a nessun altro) e nei racconti di molte e molti c’è spesso il retrogusto amaro del suo aspetto “invalidante”. Non è semplice di certo. È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione “invalidante” … è vita vera, ricchezza.

Di un altro racconto ho sentito dire che “dopo” siamo “poco competitive”… scusate mi scappa da ridere. Ritorno al piano con quattro mani. Con il doppio della vita, con il triplo della fatica… ma che muscoli qui in cima alla montagna”.