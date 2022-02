Anne Hathaway a Roma insieme a Zendaya

Dopo Zendaya, anche Anne Hathaway è atterrata a Roma insieme al marito Adam Shulman. Le due attrici sono nella Capitale per girare uno spot di Bulgari diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, che si prepara per volare a Los Angeles e scoprire se si aggiudicherà il meritato Academy Award per È stata la mano di Dio (candidato a Miglior film straniero).

La Hathaway, così come Zendaya e Tom Holland, ha scelto l’Antica Pesa, il noto ristorante romano della famiglia Panella che si trova nel cuore della città, a Trastevere, per godere della buona cucina romana.