Buongiorno,

il 28/01/22 ho preso (dopo mezz’ora da un rapporto a rischio) Ellaone. Il mio ciclo varia tra i 26 e i 30 giorni. A oggi, 25/02/22 ancora niente. Ho fatto tre test di gravidanza (al 14°-20°-26° giorno da Ellaone e dal rapporto), tutti e tre chiaramente negativi. Ieri 24/02/22 ho notato una sola macchia marrone chiara sugli slip e poi più niente. Sono molto preoccupata. Esclusa la gravidanza ho paura che la pillola mi abbia fatto male! Io sono sempre molto regolare e questo ritardo mi sembra assurdo, anche perchè sul foglio illustrativo c’è scritto che al massimo Ellaone può far ritardare il ciclo 7 giorni, ebbene… non mi pare! Questa situazione che mi sta succedendo, è preoccupante? Spero possiate aiutarmi. Sono molto preoccupata!

Anonima

Cara Anonima,

capiamo perfettamente le tue paure ma ci sono una serie di fattori che possono intercorrere in questo ritardo. Come detto sul bugiardino l’assunzione di Ellaone può presentare come effetto indesiderato un ritardo del ciclo. In linea di massima il ciclo può presentarsi anche una settimana dopo rispetto alla data attesa, ma si sono osservati, seppur in una percentuale più bassa, ritardi anche più lunghi. Tieni inoltre presente che anche ansia e stress possono influenzare la normalità dei cicli. Crediamo quindi che tu possa tranquillizzarti e pensare in ogni caso anche ad una visita ginecologica nella quale potrai anche capire nello specifico i motivi del ritardo.

Un caro saluto!