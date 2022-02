La Russia è ufficialmente esclusa dall’Eurovision 2022. Non potrà partecipare alla kermesse in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. A stabilirlo è stato l’Ebu, Eurovision Broadcasting Union, che produce l’evento. Una scelta inevitabile per lanciare un messaggio forte contro il Paese e l’attacco militare all’Ucraina. “L’inclusione di una voce russa porterebbe discredito alla competizione”, si legge nel comunicato rilasciato ieri sera a seguito delle consultazioni svolte con tutte le emittenti partecipanti. Era stata quella ucraina a chiedere per prima questo tipo di azione.

L’Ebu, che si definisce “apolitica”, ha accettato la richiesta e la motivazione è univoca: “Rimaniamo concentrati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio internazionale e la comprensione, mette insieme più pubblici, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l’Europa in un unico palco”. Avere la Russia in gara significherebbe, perciò, andare contro i principi stessi del contest.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

La Russia perde competizioni

L’esclusione dall’Eurovision non è la prima conseguenza della guerra avviata da Putin. Nella giornata di ieri, un Comitato esecutivo d’urgenza convocato da Ceferin ha deciso di spostare la location della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. Il Comitato, ha stabilito inoltre che le prossime partite casalinghe di Russia e Ucraina verranno giocate in campo neutro. Stesso discorso per il basket e tutte le gare in casa.

La Formula 1 ha annullato il Gran Premio di Russia in programma a Sochi dal 23 al 25 settembre e la Fis ha cancellato tutti gli eventi di Coppa del mondo di sci in calendario fino a fine stagione nel Paese.