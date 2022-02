Il tennista russo vince e scrive sulla telecamera: “No alla guerra” – VIDEO

È diventato virale il video che vede protagonista il tennista russo Andrey Rublev alla fine del match conquistato in rimonta al Dubai Duty Free Tennis Championships. Non è la sua vittoria contro Hubert Hurkacz, però, a far parlare siti e social ma il gesto fatto alla fine della partita. Lo sportivo si è avvicinato alla telecamera e ha scritto sull’obiettivo della telecamera: “No war please”, “No alla guerra per favore”.

Un messaggio forte contro l’operato di Putin e della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ad oggi rischiano di essere 5 milioni i profughi in fuga dal Paese. Anche un messaggio di questo tipo può essere d’aiuto.

Ecco il video ↓