Gf Vip, a letto le confessioni hot di Jessica a Barù

Continua a catturare l’attenzione dei telespettatori il rapporto tra Jessica e Barù all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’interesse della principessa nei confronti del compagno di avventura sembra ormai chiaro anche se, nelle ultime ore, ha spiegato senza mezzi termini di non essere “attendibile in questo momento per avere una storia. Non mi va in questo momento della mia vita”.

La scorsa notte, però, la Selassiè si è lasciata andare a confessioni hot che oggi scatenano i commenti sui social. Nello stesso letto lo scambio di battute con Barù che ha chiesto “Cosa vuoi?”. È la risposta data da Jessica che ha sconvolto i fan del Gf: “Il tuo c***o”. La discussione è, poi, continuata con un botta e risposta: “Cosa sei disposta a fare per il mio c***o?”, ha detto il nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica ha incalzato: “Dimmi cosa devo fare”.