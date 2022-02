Robert Pattinson a Verissimo, rivedi l’intervista esclusiva

La timidezza, poi la fama e le due cose che non vanno molto di pari passo. Parte da qui l’intervista esclusiva rilasciata da Robert Pattinson a Verissimo e andata in onda ieri pomeriggio. L’attore inglese, impegnato in questi giorni nell’attività promozionale di The Batman in cui interpreta il protagonista, è stato ospite del programma di Silvia Toffanin e si è raccontato a cuore aperto. Un po’ schivo ma pronto a rispondere ad ogni domanda, la star ha così rivelato di essere tutt’oggi ancora molto timido. “Quando cammino per strada cerco di nascondermi e parlo a malapena con le persone”, ha detto in collegamento da Londra.

Pattinson, in realtà, avrebbe adorato essere in Italia e ha confessato di amare profondamente il nostro Paese e il cibo tricolore. Anche nelle sale nostrane, dal 3 marzo, vedremo Pattinson nei panni di Batman. Un ruolo per cui ha raccontato di avere “l’entusiasmo a mille”. Dopo aver indossando il costume di Batman da bambino, recitare nella pellicola di Matt Reeves rivela che “è stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”.

