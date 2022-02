L’amica geniale, ecco chi interpreterà Elena Greco nella quarta stagione

Ieri, in prima serata su Rai1, è andato in onda il finale di stagione de L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: la serie di successo Hbo-Rai Fiction, tratta dal terzo libro della quadrilogia della celebre e misteriosa scrittrice Elena Ferrante (edito da Edizioni E/O). Alla regia degli 8 episodi c’è Daniele Luchetti, che ha preso il testimone da Saverio Costanzo. Quest’ultimo ha diretto i primi due capitoli del progetto e qui figura come sceneggiatore insieme a Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. È stato Costanzo a chiedere Luchetti come suo successore. Con gli episodi 7 e 8 abbiamo assistito all’addio delle straordinarie interpreti Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Le protagoniste, nella quarta stagione tratta dal quarto e ultimo libro della quadrilogia della Ferrante Storia della bambina perduta, avranno circa 40 anni e per questo saranno sostituite da altre due attrici.

Guarda qui l’intervista a Margherita Mazzucco (Lenù) e Gaia Girace (Lila)

IL FINALE DI STAGIONE

Negli ultimi due episodi vediamo un cambiamento nella vita di Elena Greco. Il suo matrimonio è sempre più crisi, Pietro Airota è distante e la tratta come una serva non lasciandole tempo e spazio per dedicarsi alla lettura. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore (l’amore sempre di Elena). Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena, da quel momento, attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere. A spronarla è stato proprio Nino.

Dopo pochi giorni Elena mette nero su bianco una sua riflessione sulla condizione della donna, sempre vista in funzione dell’uomo già dai tempi di Adamo ed Eva. Il primo a leggere la bozza è Nino, che si è mostrato entusiasta del lavoro di Lenù. Quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino – che lo esorta a lasciare spazio alla creatività di Elena “perché è più intelligente di te” – non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito e far emergere i sentimenti che prova per Nino.

Elena inizia una relazione extraconiugale con Nino. I due si sentono e si vedono. Più va avanti questa situazione e più Lenù capisce che la vita che sta vivendo non la rende felice. Un giorno, dopo una litigata, decidono di lasciare i rispettivi partner. La spinta è un viaggio a Montpellier di cinque giorni, dove Nino deve andare per lavoro.

Lenù, tra le lacrime delle due figlie Adele detta “Dede”, Elsa e del marito Pietro, lascia Firenze e parte per Roma. Ad attenderla Nino e un aereo per la Francia.

I NUOVI PERSONAGGI

Alla fine dell’ultimo episodio la serie ci mostra uno dei primi interpreti della quarta stagione. Elena, durante il volo, si reca alla toilette. Si guarda allo specchio. L’immagine riflessa non è quella di Margherita Mazzucco ma di Alba Rohrwacher, voce narrante della seria già dalla prima stagione. Ancora non sappiamo chi interpreterà Lila e il resto dei personaggi.