Anche se gli attacchi di panico sono finiti ho una costante paura di morire…

Salve ho visto sul sito che ci sono diverse persone con domande ma non ho trovato la risposta adatta a me

Allora sono una ragazza di 23 anni un mese fa è venuto a mancare un caro amico di famiglia improvvisamente da allora dopo una cura pesante anticoncezionale ho avuto attacchi di panico e penso sempre alla morte

Sono andata 2 volte al pronto soccorso e lECG è uscito bene ma questa cosa non mi tranquillizza nonostante non abbia più attacchi di panico ho questa costante paura di morire di infarto lo penso ormai ogni secondo e mi immagino ogni cosa. Non so più cosa fare ho paura

Cara Ragazza,

l’evento che hai attraversato deve essere stato davvero devastante. Sono anni che attraversiamo questa angoscia di morte a livello individuale e collettivo. La pandemia ha smantellato ogni certezza e progettualità a volte relegandoci in una area di paura e di chiusura.

Leghi gli attacchi di panico alla cura anticoncezionale perchè probabilmente per te deve essere stato un momento emotivamente molto difficile da affrontare e sostenere. Magari avrà attivato molto fantasie e se ci pensiamo l’area della riproduttività è proprio quella che ha a che fare metaforicamente con la vita con la progettualità.

La paura di morte è una minaccia continua alla vita, la paura che possa perdere te stessa o le cose che più ami da un momento all’altro. Ci si focalizza su ogni movimento interno del corpo per cercare di prevenire l’irreparabile.

Controllare ogni cosa non si può ma puoi accogliere e conoscere la tua paura, in modo da poter attivare delle strategie per controllarla. Potrebbe essere utile ad esempio confrontarsi con uno Psicologo. Avere uno spazio neutro e libero da ogni giudizio o aspettativa può aiutarti a dare nuove forme di ascolto alle paure. Solo mettendo insieme i tuoi vissuti potrai attivare risorse più funzionali.

Torna a scriverci su [email protected] se avessi bisogno di raccontarti ancora.

Un caro saluto!