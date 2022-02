La vita bugiarda degli adulti, ecco il cast della nuova serie Netflix

Netflix ha rivelato il cast completo de La vita bugiarda degli adulti: la serie in 6 episodi tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante (edito da Edizioni E/O), che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Attualmente in produzione tra Napoli e Milano, il progetto tv è scritto da Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis e prodotta da Fandango.

LA STORIA

La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli Anni 90. La ricerca di un nuovo volto dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

IL CAST

Come già anticipato, Edoardo De Angelis sarà alla regia e Valeria Golino nel ruolo di Vittoria. La protagonista Giovanna, invece, sarà interpretata dalla giovane attrice esordiente Giordana Marengo, mentre suo padre, Andrea, da Alessandro Preziosi e sua madre, Nella, da Pina Turco. E ancora Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, che interpretano due sorelle, entrambe amiche di Giovanna. Tra gli interpreti vediamo anche Raffaella Rea nei panni di Costanza, Biagio Forestieri in quelli di Mariano, Susy Del Giudice in quelli di Margherita, Giuseppe Brunetti in quelli di Corrado, Maria Vera Ratti in quelli di Giuliana, Gianluca Spagnoli in quelli di Tonino, Adriano Pantaleo in quelli di Rosario e Giovanni Buselli in quelli di Roberto.