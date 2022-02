Il ritardo potrebbe dipendere dallo stress o dalla terza dose di vaccino…

Buonasera,

sto vivendo in uno stato di forte ansia e vorrei avere delle risposte. Il mio ultimo ciclo è arrivato il 23 gennaio (precedentemente era arrivato il 27 dicembre). Ho avuto rapporti PROTETTI dall’inizio alla fine, inoltre il mio ragazzo esce fuori prima di arrivare. Le date dei rapporti sono 13-14-19-20 febbraio, ad oggi 27 febbraio il ciclo deve ancora arrivare e ho un ritardo di 5 giorni. Ho tensione al seno da un paio di giorni e crampi MOLTO lievi alla pancia, sintomi che non so se attribuire all’arrivo del ciclo o una possibile gravidanza. Sono molto ansiosa, perché di solito sono puntualissima con le mestruazioni che mi arrivano massimo ogni 30 giorni mentre ora ho paura visto che il ciclo sembra non avere la minima intenzione di arrivare. Non so se la causa di questo ritardo potrebbe essere attribuita a qualcos’altro come lo stress o la terza dose di vaccino. Inoltre volevo chiedere se fosse possibile che io sia rimasta incinta magari toccando una superficie o altro sporco di sperma e poi toccandomi le parti intime. Spero di essermi spiegata bene e spero che potrete aiutarmi a capire se è possibile che si sia instaurata una gravidanza. Grazie

Anonima

Cara Anonima,

da quello che racconti, i rapporti sono stati sempre protetti dall’inizio alla fine e non vi sono stati episodi come rotture che possano far pensare che ci siano stati dei rischi. Inoltre l’eiaculazione ci sembra di capire avvenga comunque fuori. Il ritardo del ciclo potrebbe anche essere legato a molteplici fattori, come disfunzioni della tiroide, presenza di cisti, infezioni, perdita di peso improvvisa, anche il vaccino può essere considerato un fattore di stress fisico. Ma è soprattutto lo stato emotivo teso e preoccupato che può alterare il ciclo. Quando si attiva una risposta prolungata dello stress viene stimolato l’ipotalamo che è la struttura in cui risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Possono quindi verificarsi delle alterazioni.

Se l’ansia dovesse persistere puoi effettuare un test per toglierti ogni dubbio, se le irregolarità del ciclo dovessero persistere nel tempo puoi confrontarti con il tuo ginecologo per approfondirne le cause. I sintomi che descrivi fanno presuppore ad una fase premestruale.

Torna a scrivere se ne avessi bisogno.

Un caro saluto!