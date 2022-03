La tensione in Europa ferma il tour dei Maneskin: “Vicini alle persone afflitte dalla guerra”

Nessuna novità sul tour dei Maneskin. Dopo l’annuncio del rinvio dei live per l’attuale situazione pandemica e relativa promessa di un aggiornamento entro l’1 marzo, i Maneskin sono tornati puntuali sui social per avvisare che, data la situazione in Europa, non riescono a fornire notizie.

La vicinanza dei Maneskin al popolo ucraino

“Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo il tour italiano ed europeo entro l’1 marzo, non siamo in grado di definire e condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero”, scrivono i Maneskin nelle storie. “Siamo più vicini che mai ai nostri fan ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo momento. La nostra solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo a causa del conflitto in Ucraina e speriamo che la violenza in atto possa vedere una fine”. “Insieme a questa speranza- continuano i Maneskin- abbiamo anche quella di potervi dare aggiornamenti il prima possibile, in tempi di pace. Vi ringraziamo per la grande pazienza e per la comprensione come sempre. Vi siamo più vicini che mai e abbiamo grande speranza per il futuro”.

I biglietti acquistati per le date del “Loud Kids on tour 22” e il tour italiano nei palazzetti rimangono validi per le nuove date.