Blanco e Giulia al capolinea? Lei cancella dal profilo le foto del cantante

Crisi sempre più nera tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli. Se fino alla parentesi sanremese la loro storia andava a gonfie vele, qualcosa si è incrinato dopo la vittoria del cantante con Mahmood. Intervistato a pochi giorni dalla chiusura del Festival infatti, Blanco ha dichiarato in un’intervista radiofonica che l’amore procedeva con “alti e bassi”. Ora, all’occhio più attento dei fan, non è sfuggito un nuovo particolare: sul profilo di Giulia sono sparite tutte le foto che la ritraevano con Blanco. Un segnale forte, che in molti hanno interpretato come una rottura definitiva. I due interessati però, rimangono in silenzio.

Una storia, quella con la 23enne bresciana conosciuta a scuola, che a discapito degli alti e bassi, va avanti da un anno e mezzo e a cui Blanco ha dimostrato di essere affezionato. “Ci tengo molto. L’ho conosciuta in una fase della mia vita in cui non facevo questo. A lei delle canzoni e del fatto che io faccia musica non frega niente”, ha detto l’interprete di ‘Brividi’ a Radio Deejay prima di fare Sanremo. Poi la dimostrazione più plateale del loro amore, arrivata proprio con la vittoria della kermesse, quando Blanco dal palco ha dedicato la vittoria a Giulia alzando un mazzo di fiori.

In attesa di ulteriori sviluppi, Blanco si prepara per le date del suo tour andato subito sold out, in partenza da Padova il 3 aprile.