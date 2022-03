Tg Diregiovani – Edizione dell’1 marzo 2022

– UCRAINA, PUGNO DURO DEL CIO: “RUSSIA E BIELORUSSIA FUORI DALLE COMPETIZIONI”

Competizioni e manifestazioni internazionali vietate agli atleti russi e bielorussi. È la decisione presa “con il cuore pesante” dall’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale, dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Per “proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti”, l’organo del Cio “raccomanda che le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o non consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”;



– ‘LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI’, ARRIVA SU NETFLIX

‘La vita bugiarda degli adulti’ arriva su Netflix. La serie in 6 episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, debutterà entro la fine del 2022. Attualmente in produzione tra Napoli e Milano, ‘La vita bugiarda degli adulti’ è un ritratto potente e singolare del passaggio della protagonista Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli Anni 90. La ricerca di un nuovo volto dopo quello felice di bambina, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che si è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata e triviale;



– ‘PAROLE PER NOI DUE’, TOMMASO ZORZI FIRMA IL SECONDO ROMANZO

Si chiama ‘Parole per noi due’, il secondo romanzo firmato da Tommaso Zorzi in arrivo il prossimo 29 marzo in libreria e già disponibile in pre-order. Nato dalla voglia di esplorare il concetto per cui è meglio raccontare di amori impossibili piuttosto che combattere per questi, il libro narra la storia di due ragazzi che cercano di evadere dalla loro realtà, ognuno per motivi diversi e questa voglia di evasione li farà incontrare. ‘Parole per noi due’, sarà presentato da Zorzi alla Mondadori di Milano il 29 marzo poi, arriveranno le date di Torino, Bologna, Roma e Napoli;



– MR RAIN TORNA CON ‘FRAGILE’

Si intitola ‘Fragile’ il nuovo album di Mr Rain in uscita il 18 marzo e già disponibile in preorder. Dieci le tracce che compongono il disco e una collaborazione con Annalisa nel brano ‘Neve su Marte’ dopo il successo di ‘Un domani’ (certificato Platino), che li aveva già visti insieme. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà ‘Crisalidi’, singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 4 marzo. “Fragile è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce”, ha detto Mr Rain del disco;

– ‘AMICI’, DA SABATO 19 MARZO AL VIA IL SERALE

‘Amici 21’ entra nel vivo. Da sabato 19 marzo partirà infatti la fase serale, al termine della quale verrà decretato il vincitore di questa 21esima edizione. Gli appuntamenti con il day time della domenica pomeriggio termineranno il 6 marzo, nel mezzo, domenica 13 marzo, in cui verrà trasmessa una puntata speciale di accompagnamento al serale. Al momento gli alunni che hanno già ottenuto la maglia dorata sono: Aisha, Albe, John Erik, Serena, Alex, Dario, Michele, Sissi e Carola. Nulla invece è ancora stato annunciato, sui componenti della giuria.