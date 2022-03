Federico Baroni e Michele Merlo: “In una canzone tutto quello che non sono mai riuscito a dirgli”

Una dedica, un biglietto di auguri in musica, un modo per ricordarlo ancora una volta. È fondamentalmente questo “Chilometri”, il singolo che Federico Baroni pubblica oggi in memoria del suo amico Michele Merlo. Il cantautore, scomparso lo scorso 6 giugno a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante, avrebbe compiuto oggi 29 anni.

“Mi avrebbe guardato, avrebbe fatto quel suo sorriso, ci saremmo capiti subito e gli sarebbe piaciuta tantissimo”, ci racconta emozionato Federico che ha scritto il pezzo con Riccardo Scirè e Raige. Il risultato è una ballad toccante che parla della strada fatta insieme a una persona cara, di un percorso seguito con determinazione e a prescindere dalle battute di arresto. È la storia di Michele ma anche quella di Federico, oggi in procinto di pubblicare il suo secondo disco.

Nella fase produttiva “Chilometri” è arrivata quasi naturalmente, per fotografare e metabolizzare un addio che è stato totalmente improvviso. “Sentivo l’esigenza di dire in modo non esplicito quello che ho dentro per cercare di trasmettere a Michi quello che non sono mai riuscito a dirgli– ricorda l’artista classe 1993- io e lui avevamo questo rapporto veramente bello, vero e sincero che giocava molto anche con gli sguardi e i silenzi. Nel brano, infatti, c’è una frase dove dico ‘Ci siamo persi, non so dove. Nei tuoi silenzi, nel mio rumore’. Spesso non affrontavamo le cose parlandoci”.

Oggi l’inteprete di “Non pensarci” Michele lo sente vicino spesso ed è come se non se ne fosse mai andato. Lo testimoniano i tanti messaggi arrivati dall’arrivo di “Chilometri” sulle piattaforme, un affetto di proporzioni indescrivibili testimonianza del rapporto instaurato da Merlo con i suoi fan. “Sicuramente la sincerità di Michele” è l’elemento che lo ha fatto apprezzare a tanti.

Il ricordo mancato a Sanremo

Il ricordo del 28enne, però, non è arrivato al Festival di Sanremo, come i fan si erano augurati e avevano richiesto. Su questo tema il busker ci dice: “Riguardo a Sanremo lo posso capire perché quest’anno sono venuti a mancare tanti artisti importanti, se ci fosse stato un ricordo per lui ci sarebbe dovuto essere anche per gli altri. Si poteva magari ritagliare uno spazio nella serata dedicata ai giovani perché Michi aveva provato”. Non esclude, però, che un momento possa arrivare al serale di Amici: “Secondo me ci sarà, mi rimane difficile pensare che quella dedica fatta nel pomeridiano finisca là. Per il percorso che ha fatto si merita molta più visibilità”.

Il ricordo di Michele, intanto, vive in “Chilometri” e nel video ufficiale realizzato in collaborazione con l’associazione Romantico Ribelle, creata dopo la morte di Merlo e presieduta dalla famiglia del ragazzo. Eccolo di seguito ↓