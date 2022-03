Ci sono tante cose, il fatto di desiderare almeno qualche compagnia…

Ciao di nuovo carissimi esperti,

vi ringrazio per la risposta che mi avete dato oggi sul fatto che avverto cose strane al addome (come se qualcosa mi stesse prendendo l’ombelico) non so se avete letto l’e-mail che vi avevo mandata prima di quella, raccontando che da quasi 3/4 giorni avverto dolori al seno mai sentiti, se faccio pressione sulla parte di lato più o meno verso l’ascella mi fa male, e anche se faccio pressione forte sui capezzoli… non so se magari è perché i miei top/reggiseni mi sono piccoli, già da quando me li hanno dati erano leggermente piccolini quindi non so, magari è già il caso di cambiarli, poi quando vado a scuola dal freddo mi metto troppe cose addosso… comunque il fatto è che oggi mi sono sentita un po’ male generalmente, come posso dire, mi sentivo come se avessi il ciclo ma senza averlo, (questo mese ho raccontato di non averlo avuto, e che ho avuto perdite marroni per 1 settimana e che il mio ciclo è molto sregolato) in questi ultimi giorni ho avuto solo perdite gialle (come già annunciate in precedenti e-mail) e oggi ho avvertito dolori/crampi al addome basso e alto, al addome alto sentivo come se qualcosa mi stesse facendo pressione, e al basso addome fastidi come se avessi il ciclo, e poi sentivo un grande fastidio alle gambe che di solito sento prima o durante il ciclo, e mi sentivo in alcuni momenti per pochi minuti un po’ bagnata (sensazione che avverto di solito 1/2 giorni prima del ciclo). A dire la verità oggi ho trattenuto per tanto tempo i miei bisogni, quindi mi sentivo la pancia esplodere, una volta andata in bagno, quando mi sono pulita, ho visto una piccolissima macchiolina rosa pallida… non capivo se era rosso (già che quando ho defecato ho visto vicino alla fece qualcosa di rosso) o se era appunto rosa pallido, del resto come sempre ho l’addome gonfio… sinceramente non so più che pensare… già che come ho detto mi fisso solo sulla paura della gravidanza… nella scorsa e-mail (quella alla quale mi avete risposto oggi) mi avete chiesto se a parte la paura di una gravidanza ci sia qualcos’altro che mi fa sentire così stressata e ansiosa… ci sono molte cose, tra la quale il fatto di sentirmi e essere molto sola, il fatto di desiderare almeno qualche compagnia e di non averla… a volte ho solo la compagnia della famiglia che mi fa sentire bene, però ci sono troppi problemi a scuola che mi creano ansia e stress, e la semplice paura di gravidanza che mi fa notare ogni cambiamento della mia vita/corpo come un sintomo, oggi mi sono sentita proprio esausta… spero sappiate rispondermi e tranquillizzarmi…

grazie per tutto, buona giornata/notte.



Anonima, 15 anni

Cara Anonima,

partiamo da un dato oggettivo, cioè che in linea di massima con la sola masturbazione non si rimane incinta, perchè avvenga il concepimento il rapporto deve essere completo nei giorni in cui la donna è fertile.

Detto ciò, possiamo fare tutte le considerazioni su quanto ti sta accadendo. Sicuramente è importante monitorare l’andamento del tuo ciclo visto che l’ultimo lo hai avuto il 5 gennaio, per cui ci sono delle irregolarità che molto probabilmente sono legate alla tua giovane età e/o allo stress che dici di vivere.

Inoltre, probabilmente sei una ragazza che somatizza molto, quindi ciò che senti si manifesta attraverso una sintomatologia corporea variegata. Ci dispiace sapere che ti senti solo e che non vivi bene la situazione scolastica, ti va di parlarne e di raccontare qualcosa in più per farci capire meglio?

Un caro saluto!

L’èquipe degli esperti