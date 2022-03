Lady Oscar, 40 anni fa la prima messa in onda in Italia

E’ tra gli anime più famosi in Italia ed ha fatto parte dei pomeriggi di tantissimi bambini, ora diventati adulti. Era il primo marzo del 1982 quando andava in onda in Italia la prima puntata di Lady Oscar. Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972, ‘Lady Oscar’ riscosse da subito un enorme successo, diventando uno dei cartoni animati più amati di sempre.

La storia di Lady Oscar

Ambientata negli anni che hanno preceduto la Rivoluzione Francese, la serie racconta la vita alla corte di Versailles e ha come protagonista Oscar François de Jarjayes, comandante della Guardia Reale, nata donna, ma cresciuta dal padre come un maschio, profondamente legata a Maria Antonietta. L’anime ruota attorno agli intrighi e alle battaglie che hanno interessato la corte di Versailles e agli avvenimenti degli ultimi anni dell’Ancient Régime.

Dalla sua prima trasmissione, e per tutte le sue repliche, milioni di giovani hanno imparato con piacere la storia della Francia e di una Rivoluzione che cambiò per sempre il mondo. Tutto grazie alla “Rosa di Versailles”, Oscar François de Jarjayes, una Lady condannata a percorrere la sua esistenza con un uomo. E’ importante sottolineare infatti, che possiamo definirlo il primo caso televisivo di Gender bender.

La morte di Lady Oscar ancora nei trend

A segnare in maniera significativa i fan di Lady Oscar è stata sicuramente la sua morte, avvenuta il 14 luglio 1789, giorno della Presa della Bastiglia. Per capirne l’importanza, basta sapere che in questo data, anche a distanza di 40 anni, gli hashtag #LadyOscar e #14luglio finiscono spesso nei trend.