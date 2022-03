Chiara Ferragni sostiene la Croce Rossa: il suo messaggio su Instagram

Sono tantissime le persone che si stanno mobilitando per portare aiuti e contribuire con ogni mezzo ad alleviare le sofferenze del popolo ucraino. Tra queste ci sono anche molte star, che attraverso i profili social, hanno condiviso link e video su cosa sta succedendo in Ucraina e cosa si può fare.

Nelle ultime ore, a parlare è stata anche Chiara Ferragni che in un video ha spiegato di essersi documentata sulla situazione e sulle associazioni che si stanno spendendo per gli aiuti. Da qui la sua decisione di sostenere la Croce Rossa italiana: “Fate la differenza per la popolazione Ucraina anche con una piccola donazione. Io ho deciso di sostenere le azioni concrete di @crocerossaitaliana: supportateli anche voi, ogni piccolo gesto è un aiuto concreto”, ha detto la Ferragni.