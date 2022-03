Scontro a distanza con Barù del Gf Vip? Noemi commenta sui social

Una “Fake news”. La archivia così Noemi la notizia che l’ha vista coinvolta in uno scontro a distanza con Barù del Grande Fratello Vip. Tantissimi gli articoli che, in questi giorni, riportavano di una diffida dell’artista al concorrente del reality di Canale 5. Quest’ultimo colpevole di aver pronunciato una frase spiacevole, ovvero: “Le devono tagliare le corde vocali“. Ed è stato proprio Barù a parlare in tv della diffida che avrebbe ricevuto.

“Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome. Ma se mi sveglio con quella musica lì, che c***o devo dire?”, ha detto a Jessica in giardino. Le parole, però, non hanno trovato riscontro nella versione data da Noemi. Il caso, al momento, può dirsi archiviato.