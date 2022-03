Ucraina-Russia, come capire le origini del conflitto con 5 film da vedere in streaming

Che il pericolo di un conflitto tra Russia e Ucraina fosse altamente probabile, si sapeva da tempo. Ad annunciarlo, numerosi registi, che hanno raccontato e messo su pellicola le problematiche da tempo in atto tra le due nazioni.

Di seguito 5 film e le loro storie. Sullo sfondo le tensioni tra Russia e Ucraina

KLONDIKE: diretto da Maryna Er Grobach è il film più recente sull’argomento. Nella pellicola, Oxana Cherkashyna interpreta Irka, una donna incinta che vive con la sua famiglia nel distretto di Donetsk vicino al confine ucraino-russo durante la guerra. Il suo villaggio è stato preso dai russi ma lei non vuole abbandonare la sua casa. ‘Klondike’ è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2022, dove ha vinto il World Cinema Dramatic Concorso per la regia. Al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ha vinto il secondo posto nella categoria Panorama Audience Award. BAD ROADS: diretto da Natalya Vorozhbit, è un documentario in cui s’intrecciano quattro storie ambientate lungo le strade del Donbass in guerra. Non esistono luoghi sicuri e nessuno può dare un senso a ciò che sta accadendo. Nonostante siano intrappolati nel caos, alcuni riescono comunque a esercitare un’autorità sugli altri. Il film è in arrivo su MUBI. FROST: diretto dal regista lituano Šarūnas Bartas racconta la storia del giovane lituano Rokas (interpretato da Mantas Janciauskas), accompagnato dalla sua ragazza Inga (Lyja Maknaviciute), guida un camion, contenente aiuti umanitari, verso la regione ucraina del Donbass dove, tra le violenze e la morte incontrano diversi sopravvissuti ed alcuni giornalisti di guerra. Avvicinandosi al fronte, dove ancora si combatte, i due giovani iniziano a rendersi conto della fragilità della vita e del l’importanza dell’amore. Il film è su Amazon Prime Video.

4. WINTER ON FIRE: UKRAINE’S FIGHT FOR FREEDOM, è un documentario del 2015 diretto da Evgeny Afineevsky candidato al premio Oscar al miglior documentario. E’ in streaming su Netflix

5. ATLANTIS di Valentyn Vasyanovych. Nel 2025, un anno dopo la fine di un conflitto devastante tra Russia e Ucraina che, escalando dalla guerra del Donbass, ha finito per rendere definitivamente inabitabili i territori tra loro contesi nonostante la vittoria di quest’ultima, Serhij, un soldato ucraino affetto da disturbo da stress post-traumatico che lavora ora in una fonderia in procinto di essere comprata da degli stranieri facoltosi, viene riscosso dalla sua esistenza alienata dal suicidio di un amico, collega ed ex commilitone, gettatosi nel crogiolo. Riparte dunque per i territori ad Est che un tempo lo avevano visto impugnare le armi, unendosi a un gruppo di volontari col compito di dissotterrare e identificare i corpi spesso irriconoscibili di tutte le vittime civili e non che, in tempo di guerra, erano state frettolosamente gettate nelle fosse comuni. Lì, affronta i fantasmi del suo passato e s’innamora di Katja (fonte Wikipedia). Il film è in arrivo su MUBI.