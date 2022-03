Amici 21, Gio Montana escluso dal serale? Interviene Rudy Zerbi

“Mi dispiace, hai talento ma il serale non è per te in questo momento”. Anna Pettinelli ha convocato il suo allievo Gio Montana per comunicargli ufficialmente la scelta di escluderlo dal serale di Amici 21.

Il cantante ha esternato il suo dispiacere, non senza qualche polemica: “Non ha avuto senso farmi entrare”.

La decisione di Anna Pettinelli riguarda soprattutto la difficoltà di Gio Montana di cantare dal vivo, non solo le cover ma anche i suoi stessi singoli.

Secondo la maestra, infatti, a due settimane dal suo ingresso, il cantante non si è sbloccato e non ha dimostrato quei miglioramenti necessari per affrontare il serale.

Tuttavia, venuto a conoscenza di quanto accaduto, Rudy Zerbi ha convocato Gio Montana, affermando di volergli dare una possibilità: “Da questo momento hai un banco e sei nella mia squadra. A una condizione: prima della puntata di domenica voglio vederti impegnato al massimo e se darai dei risultati non solo ti tieni il banco ma ti do la maglia del serale”.

