LOL – Chi ride è fuori 2, da mezzanotte il finale di stagione su Prime Video

Dalla mezzanotte di oggi su Prime Video debuttano gli ultimi due episodi di LOL: Chi ride è fuori 2: il comedy show Amazon Original italiano che nelle prime quattro puntate a visto sfidarsi a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. Domani scopriremo il nome del vincitore, ecco chi è rimasto in gara (l’articolo prosegue con spoiler):

TRAILER

L’unica eliminata, al momento, è stata Alice Mangione che ha raggiunto Fedez e Frank Matano nella control room.

L’INTERVISTA A MAGO FOREST E ALICE MANGIONE