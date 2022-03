Eurovision 2022, per i bookmakers Mahmood e Blanco non sono i favoriti

Mahmood e Blanco hanno conquistato anche l’estero con la loro “Brividi” ma attualmente non sono i favoriti alla vittoria dell’Eurovision 2022. A dirlo sono i bookmakers che, nelle consuete previsioni pre-gara, posizionano il duo al secondo posto. Attualmente è l’Ucraina a conquistare l’ipotetico primo posto con i Kalush Orchestra e la loro “Stefania”. Sono entrati in gioco in corsa sostituendo Alina Pash dopo l’annuncio del suo ritiro.

Nelle previsioni il gruppo raggiunge il 27% di possibilità di vittoria contro il 18% dei nostri candidati. Li seguono Svezia (6%), Grecia (4%) e Polonia (4%). Nella seconda parte della classifica Svizzera (4%), Norvegia (3%), Australia (3%), Belgio (3%) e Spagna (2%).

Dal canto suo, “Brividi” non arresta il suo successo e rimane – dopo quattro settimane – il singolo più venduto in Italia, secondo quanto riportato da Fimi/Gfk. Fuori dai confini italiani, la canzone ha esordito in posizione #1 nella Top Songs Debut Global di Spotify (settimana 4-6 Febbraio). Ha raggiunto la #15 nella Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo e su YouTube conta oltre 36 milioni di visualizzazioni.

L’Eurovision è comunque una gara imprevedibile e il brano di Mahmood e Blanco potrebbe sorprenderci. I fan fanno i dovuti scongiuri.