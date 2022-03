Chi ha vinto LOL: Chi ride è fuori 2? Il nome del vincitore o della vincitrice

Gli ultimi due episodi di LOL: Chi ride è fuori 2 hanno visto scontrarsi a colpi di gag Maccio Capatonda, Mago Forest, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo. L’unica concorrente eliminata nei primi quattro episodi del comedy show Amazon Original italiano è stata Alice Mangione, che ha raggiunto Fedez e Frank Matano nella control room. Negli ultimi due episodi lanciati a mezzanotte su Prime Video abbiamo scoperto il vincitori della seconda edizione. Chi è riuscito a non ridere durante le 6 ore previste dal format si è aggiudicato o aggiudicata il premio di 100mila euro, devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Eliminazione dopo eliminazione gli episodi ci hanno portato allo scontro finale: quello tra Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. A metterli in difficoltà ci ha pensato Mago Forest che, dopo l’eliminazione, è entrato per far ridere i due concorrenti ma senza risultati. Poi è stata la volta di Corrado Guzzanti, la Raffaele non ha saputo resistere al comico. Un ‘passo falso’ che ha portato Maccio Capatonda dritto alla vittoria di LOL 2. Il comico ha devoluto i 100mila euro al WWF.

L’INTERVISTA A MAGO FOREST E ALICE MANGIONE