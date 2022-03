Amici 21, Christian lascia la scuola?

È un momento molto difficile per Christian. Il ballerino di Amici 21 è sotto pressione e sente di non riuscire a dare più il meglio di se stesso.

Un malumore con cui sta facendo i conti da diverso tempo, e con lo ha spinto a mettere in discussione il suo futuro nella scuola.

La sua intenzione, infatti, sembra essere quella di lasciare il talent.

Dopo la telefonata con i genitori, Christian si è preso un giorno in più per compiere una scelta ed è tornato a lezione. Tuttavia, lo sconforto prende il sopravvento: “Non ha più senso stare qua. Non mi sento più bene a ballare“.

Christian sembra aver deciso, ma il maestro Todaro prova a farlo riflettere ulteriormente al telefono: “Non voglio costringerti a rimanere o andare, ti voglio fare ragionare. Non vorrei che tu un giorno ti pentissi. […] Siamo tutti criticati nel mondo del lavoro, devi tirare fuori gli attributi. […] Ti ricordi i sacrifici che hai fatto per entrare ad Amici?”

Nonostante le parole di Todaro, Christian sembra non aver cambiato idea. Per questo il maestro ha deciso di incontrarlo faccia a faccia per aver un ultimo confronto.

Quale sarà la scelta di Christian?

(ATTENZIONE SPOILER)

Dai rumors che circolano in rete, sembra che Christian abbia deciso di rimanere!