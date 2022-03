Parlare al telefono con Tananai? Ora si può: è attivo il numero per farlo

Parlare al telefono con il proprio artista preferito è il sogno di tutti. Ora è possibile farlo con Tananai. Il cantautore ha lanciato un numero dedicato, attivo 24 ore su 24, da poter chiamare in qualsiasi momento. Condidere la propria giornata, le delusioni, i sogni o qualsiasi altra cosa: l’artista è prontissimo ad ascoltare, dare e chiedere consigli, rispondere a domande lasciate in segreteria e regalare anche qualche sorpresa musica. Il servizio è attivo per due settimane al numero 388 4707114.

L’iniziativa era stata promossa in questi giorni sulle banchine delle metro e sulle pensiline delle fermate degli autobus di Milano con speciali cartelloni pubblicitari.