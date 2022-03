Amici 21, anticipazioni ultimo pomeridiano: ecco gli ammessi al serale

Il cerchio si è chiuso. L’ultimo pomeridiano di Amici 21 ha decretato gli allievi ammessi al serale, in partenza sabato 19 marzo.

(ATTENZIONE SPOILER)

Nella puntata di domenica 6 marzo, gli allievi rimasti senza maglia dovranno esibirsi per convincere i professori a dargli un posto al serale.

Come accaduto lo scorso anno, TUTTI gli allievi della scuola sono riusciti ad accedere alla fase finale di Amici 21.

Le squadre ancora non sono state svelate, probabilmente l’annuncio sarà dato nei daytime.

E’ stato presentato invece il direttore artistico, che si riconferma il coreografo francese Stéphane Jarny.

Ecco il cast del serale di Amici 21.

CANTO

Aisha (Cuccarini)

Albe (Pettinelli)

Alex (Cuccarini)

Calma (Zerbi)

Crytical (Pettinelli)

Gio Montana (Zerbi)

LDA (Zerbi)

Luigi Strangis (Zerbi)

Sissi (Cuccarini)

BALLO