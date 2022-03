Manca poco alla finalissima del Grande Fratello Vip 6. Il 14 marzo verrà decretato il vincitore di questa edizione, dopo un viaggio lungo 6 mesi.

Nel frattempo, gli animi degli inquilini si scaldano e le nomination si fanno sempre più difficili.

Nel corso dell’ultima diretta, una scelta fatta da Jessica ha fatto saltare gli equilibri della casa.

La Princess, nella catena di salvataggio per il televoto flash, ha deciso di salvare Miriana, preferendola a Sophie.

La catena si è conclusa con l’esclusione dell’ex tronista dai concorrenti salvati. Finita al televoto contro Antonio e Davide, è riuscita a salvarsi, mentre il tiktoker è stato il meno votato e ha abbandonato la casa.

Tuttavia, nel post puntata, Sophie ha espresso a Jessica il suo rammarico per una scelta che non si aspettava. Lulù è intervenuta per spiegare le motivazioni della sorella, ma per l’ex tronista il rapporto tra le due sembra essere ormai compromesso.

“Io non vi avrei mai lasciate nella me*da. Jess non mi ha scelto in un momento in cui eravamo io Miriana e Manila. Neanche c’erano mille persone. Sapeva benissimo che scegliendo Miriana lei sceglieva Manila e io rimanevo nella mer*da. Non l’avrei mai fatto perché avevamo detto chiaramente che ci saremo salvate a spada tratta sempre. Non ce l’ho con voi, amiche come prima, stiamo tranquille. Ma sicuramente sarò molto più egoista. Ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo, fine”.