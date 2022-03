Avatar 2, Disney ha svelato la data di uscita

A oltre dieci anni dall’uscita al cinema di Avatar di James Cameron, quest’anno si ritorna a Pandora. Steve Asbell, presidente dei 20th Century Studios, ha svelato ai microfoni di The Hollywood Reporter che l’uscita di Avatar 2 è prevista per il prossimo 16 dicembre. Il Covid non ha soltanto ritardato il capitolo 2 ma anche gli altri sequel. Avatar 5, per esempio, debutterà nel 2028.

“Hanno fatto un lavoro incredibile e riaccenderanno la passione per il film originale. Questo non è solo un sequel, è l’inizio di una saga, una saga familiare. Sarà avvincente come film in sé, per un pubblico nuovo, e in più sarà speciale per chi vide il capitolo originale, per chi tornerà in sala per scoprire come si sono evoluti quei personaggi“, ha detto Asbell.