Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono genitori: è nata Giulietta

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono genitori: è nata la loro prima figlia, Giulietta. Sono stati i diretti interessati a dare la notizia sui loro social con un post condiviso in cui mostrano i piedini della bimba. La coppia non ha rivelato nessun altro dettaglio ma sono già tanti complimenti dei loro amici e followers. Tra questi i messaggi di Jovanotti, Cesare Cremonini e Giulia De Lellis.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso 18 agosto con uno scatto in cui il 9 volte campione del mondo si mostrava in veste di “Dottore”, come recita il suo soprannome. QUI l’articolo in cui ne parlavamo.