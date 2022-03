Incidente nucleare di Fukushima: la timeline degli eventi

L’11 marzo del 2011 un terremoto di magnitudo 9.0 al largo della costa della di Tōhoku, in Giappone, diede vita ad un mostruoso tsunami con onde alte oltre 10 metri. Il maremoto travolse la centrale nucleare di Fukushima, causando un incidente di livello 7.

Gli incidenti nucleari vengono classificati su una scala a otto livelli, dal meno grave (0) a quello peggiore (7).

Gli unici ad aver raggiunto il livello 7 sono stati i disastri di Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel 2011.

Incidente nucleare di Fukushima -TIMELINE

11 marzo

Al momento del terremoto, i reattori della centrale di Fukushima si sono spenti automaticamente, fermando la fissione dell’uranio nei loro nuclei.

Tuttavia, il combustibile nucleare richiede un raffreddamento continuo anche dopo che un impianto è chiuso. I prodotti residui di fissione, infatti, continuano a decadere e produrre una grande quantità di calore.

Il terremoto però ha interrotto l’energia elettrica presso l’impianto di Fukushima Dai-ichi gestito dalla Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

I generatori di emergenza sono stati usati per pompare l’acqua per raffreddare i reattori 1, 2 e 3, operativi al momento del terremoto, ma un’ora dopo, sono stati messi fuori uso dallo tsunami.

L’alimentazione insufficiente significava che l’acqua non poteva essere pompata rapidamente.

Così, quando l’acqua all’interno dei reattori si è surriscaldata fino a bollire, il livello è sceso all’interno dei nuclei e la pressione è aumentata a causa del vapore.

TEPCO ha dichiarato lo stato di emergenza.

Evacuazione

Le autorità giapponesi hanno ordinato l’evacuazione ai residenti entro un raggio di tre chilometri da Fukushima Daiichi.

Questa è stata una misura precauzionale perché non vi era stato ancora alcun rilascio di radiazioni dalla centrale nucleare.

Le vasche di contenimento che ospitano i reattori potevano, infatti, sopportare l’aumento della pressione all’interno.

Gli operatori di Fukushima Dai-ichi hanno lavorato disperatamente per ripristinare i generatori di emergenza e per collegare sorgenti di alimentazione mobili per pompare acqua sufficiente per raffreddare i tre reattori caldi.

Il livello dell’acqua in tutti e tre i reattori era rimasto sopra gli elementi di combustibile alla fine dell’11 marzo.

12 marzo

Alle 9 di mattina del 12 marzo, ora locale, la pressione all’interno del recipiente di contenimento dell’unità 1 di Fukushima Dai-ichi era alta più del doppio rispetto ai livelli di riferimento.

I funzionari hanno ventilato la vasca per abbassare la pressione.

Il vapore acqueo rilasciato è stato filtrato per contenere la maggior parte della radiazione, ma poiché il vapore era passato attraverso il nocciolo del reattore, un certo rilascio di sostanze radioattive come il cesio-137 e iodio-131 era inevitabile.

Tepco si stava preparando ad abbassare la pressione anche delle unità 2 e 3 quando avvenne un’esplosione nell’unità 1, che espulse il tetto e le pareti della struttura in cemento armato costruita intorno ad esso, lasciando solo una nuda struttura in acciaio.

Quando i livelli di radiazione hanno raggiunto i 500 microsieverts orari intorno alla struttura a causa dello sfiato della pressione, furono portate nella zona compresse di ioduro di potassio, che tuttavia non furono distribuite.

Lo ioduro di potassio viene rapidamente assorbito dal corpo e la sua presenza impedisce l’assorbimento di iodio-131.

Il raggio di evacuazione fu anche aumentato, ampliando a 20 km l’area intorno alla struttura.

13 marzo

La vasca del reattore dell’unità 3 di Fukushima Dai-ichi venne scaricata di nuovo per abbassare la pressione all’interno.

I livelli dell’acqua in tutti e tre i reattori continuavano a scendere.

Secondo i funzionari giapponesi una fusione parziale si era probabilmente verificata in almeno due dei reattori nucleari, poiché il livello dell’acqua era sceso al di sotto del livello delle barre di combustibile al loro interno.

14 marzo

Per tutto il giorno, tutti i reattori di Fukushima Dai-ichi erano ancora alimentati da gruppi elettrogeni mobili in loco, perché il generatore di backup non era ancora stato ripristinato.

Circa 50 lavoratori continuavano a iniettare acqua di mare e acido borico – che assorbendo i neutroni blocca la reazione a catena – per raffreddare il reattore dell’unità 1, mentre il nocciolo del reattore nell’unità 2 veniva raffreddato mediante l’isolamento del nocciolo del reattore, una procedura utilizzata per rimuovere il calore dal nucleo tramite gruppi elettrogeni mobili.

Il livello dell’acqua del reattore era più basso del normale, ma è rimasto stabile.

Una combinazione di acido borico e acqua di mare ha continuato ad essere iniettata nell’unità 3.

Il livello dell’acqua all’interno del reattore è aumentato costantemente per un po’, per poi fermarsi per un motivo sconosciuto.

La concentrazione di idrogeno era in aumento all’interno dell’edificio di contenimento, e si verificò un’esplosione di idrogeno nell’unità 3 alle 11:01 ora locale in Giappone, ferendo 11 lavoratori.

Il vaso di contenimento primario non fu danneggiato.

Fortunatamente, i venti si allontanavano dalla costa giapponese verso est, portando tutti i materiali radioattivi rilasciati dalla ventilazione e dalle esplosioni in mare aperto.

15 marzo

Lo stagno di stoccaggio del combustibile esausto dell’unità 4 della centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi, pensata in arresto a freddo, prese fuoco.

La radioattività venne rilasciata direttamente in atmosfera. La dose di radiazione oraria era di circa 100 volte la quantità di radiazione di fondo che una persona media assorbe in un anno.

L’incendio del combustibile esausto è stato estinto due ore dopo il suo inizio, e i livelli di radiazione scesero di nuovo poco dopo.

16 -17 marzo

A causa di interruzioni di corrente, le temperature nelle vasche del combustibile esausto aumentavano di circa 1 grado Celsius al giorno.

La più calda era quella vicino l’Unità 4, che aveva raggiunto gli 84 gradi Celsius.

Una tipica temperatura della vasca del combustibile esausto viene mantenuta al di sotto dei 25 gradi C in normali condizioni di funzionamento.

18 marzo e giorni successivi

Fu rinvenuto un alto tasso di iodio-31 radioattivo nel latte e verdure coltivate nella zona.

Nei giorni successivi, livelli di radiazione che superavano di 400 volte il livello normale furono rilevati nel terreno a circa 40 km dalla centrale di Fukushima.

Nel frattempo, gli operatori continuavano a pompare acqua di mare per abbassare il calore nei reattori della centrale.

Il plutonio, una delle sostanze radioattive più pericolose, fu trovato in campioni di suolo vicino alla centrale nucleare. Tracce di plutonio non sono infrequenti nel suolo perché sono state depositate in tutto il mondo durante l’epoca dei test nucleari. Tuttavia, la composizione isotopica del plutonio trovato a Fukushima Dai-ichi suggerisce che il materiale è venuto dal sito del reattore.

Livelli molto bassi di sostanze chimiche radioattive fuoriuscite da Fukushima sono state rilevate lungo le coste del Nord America in mare aperto tra Canada e California.

Tracce di cesio-134 e cesio-137 (isotopi radioattivi) sono stati trovati in acqua di mare raccolte nel 2014 e nel 2015.