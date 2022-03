Mahmood canta Brividi a Dubai con la bandiera dell’Ucraina in mano – VIDEO

Mahmood torna a cantare Brividi, il brano che porterà con Blanco all’Eurovision Song Contest il 14 maggio a Torino. L’artista si è esibito all’Expo 2020 di Dubai con la bandiera dell’Ucraina stretta tra le mani. Dal palco del Millennium Amphiteatre il cantante ha lanciato un messaggio di solidarietà e speranza per il popolo ucraino:

L’artista, prima della sua esibizione, ha voluto visitare il Padiglione Ucraina dell’Expo.

“Sono convinto che sia importante essere qui oggi a Expo soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo. È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo. Fa male vedere che nel 2022 la situazione non sia cambiata così tanto rispetto a guerre passate. Bisogna cercare di aiutare e far sentire le persone aiutate, questo è importante“, ha detto Mahmood, emozionato dopo aver visto una grande parete ricoperta di messaggi per la Nazione su cui ha attaccato un post-it blu con su scritto: “Sempre dalla parte degli oppressi. Support Ukraine“.