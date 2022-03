Putin blocca Facebook e Twitter in Russia: “Diffondono fake news”

L’ente statale russo per il controllo delle telecomunicazioni, il Roskomnadzor, ha disposto il blocco all’accesso a Facebook e Twitter. Lo rendono noto media russi come l’agenzia Ria Novosti e il quotidiano vicino all’opposizione Novaya Gazeta, che rilanciano un comunicato dell’organismo. Stando a quanto si apprende dalla nota pubblicata dal Roskomnadzor, la decisione sarebbe una risposta a “26 atti di discriminazione” nei confronti di media statali russi registrati fin da ottobre dell’anno scorso sulla piattaforma, proprietà della società americana che si è recentemente ridenominata Meta. Il periodo delle presunte violazioni lamentate da Mosca sarebbe quindi precedente al conflitto scoppiato in Ucraina la settimana scorsa con il lancio di un’offensiva militare da parte del Cremlino.

Inoltre, diversi media russi e internazionali hanno annunciato prossime chiusure e limitazioni a causa di una legge approvata oggi dalla camera bassa del Parlamento russo che introduce pene fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di “fake news” sull’operazione militare in corso in Ucraina. Il direttore generale dell’emittente britannica Bbc Tim Davie ha annunciato la sospensione di tutte le attività del media pubblico del Regno Unito in Russia.