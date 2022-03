Da Harry Styles a Miley Cyrus, svelata la colonna sonora di Bridgerton 2

Si fa sempre più vicino il debutto su Netflix di Bridgerton 2. La nuova tappa del racconto in costume che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo sarà disponibile dal 25 marzo. Per prepararsi al meglio, sono stati svelati i titoli che comporranno la colonna sonora degli episodi.

La scelta dei brani

Tutti titoli contemporanei, completamente riarrangiati in versione classica e orchestrale. Operazione eseguita per rappresentare al meglio la musica che avrebbe potuto caratterizzare al meglio l’Età della Reggenza, ovvero il periodo che va dal 1811 al 1820. Il filo conduttore di Bridgerton è, però, sicuramente la rilettura moderna di quell’epoca. La scelta degli showrunner, perciò, non poteva che ricadere su brani pop della nostra epoca, poi rivisti e adattati.

Ne sono esempio “Diamonds” di Rihanna o “Sign of the times” di Harry Styles, passando per “Wrecking ball” di Miley Cyrus.

La playlist, insomma, è ricca. Eccola di seguito nel dettaglio ↓