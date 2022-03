“Noi”, anticipazioni del terzo e quarto episodio

Con 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share, la nuova fiction di Rai1 “Noi” ha conquistato il pubblico della domenica sera.

Adattamento italiano della popolare serie americana “This is us”, la storia segue la famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli Anni 80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

La prima stagione di “Noi” è composta da 12 episodi, con un doppio appuntamento settimanale ogni domenica, in prima serata, su Rai 1.

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone.

Anticipazioni “Noi” domenica 13 marzo

Episodio 1×03: “Fiume”

Nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell’uomo allegro e sensibile c’è anche molto dolore…

Episodio 1×04: “Campioni del mondo”

Nel passato, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei Mondiali ’82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro. Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola…